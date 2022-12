Insolite à l'Assemblée nationale : la députée de la Diaspora de Yewwi Askan Wi, Ndèye Satalla Diop, se tape une sieste en pleine séance.

Lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Culture et du Patrimoine Historique, un fait inédit a failli échapper à nos radars. En effet, la députée de la Diaspora de Yewwi Askan Wi, Ndèye Satalla Diop, s'est tapée une sieste en pleine séance. Au moment où ces collègues députés défendent leurs localités et les populations qui les ont mandatés, l'honorable députée, visiblement épuisée par ce long marathon budgétaire, est tombée dans les bras de Morphée. Pour une assemblée de rupture, on est loin du compte...