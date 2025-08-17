Insécurité à Thiès - le cri du cœur de Me Habib Vitin : « arrêtons d'instrumentaliser la douleur des gens ».

Lors d'un face-à-face avec la presse marquant le premier anniversaire de son mouvement "Thiès d'abord", Me Habib Vitin a déploré le manque de participation des collectivités territoriales dans la gestion de l'insécurité à Thiès.
Un rôle à jouer malgré les compétences transférées
Même si la sécurité ne fait pas partie des compétences transférées aux collectivités, Me Habib Vitin estime que les maires devraient fournir un minimum d'efforts pour lutter contre l'insécurité dans les quartiers. Il a suggéré la redynamisation des comités de surveillance et la mise à disposition de caméras de surveillance.
Une vive préoccupation face à l’opportunisme politique
Le président du mouvement a également exprimé son indignation face à l'attitude de certains élus. Il les a appelés à « arrêter d'instrumentaliser la douleur des gens » en se rendant dans les maisons endeuillées avec des caméras à la recherche de coups de communication.
Me Habib Vitin a par ailleurs réitéré son ambition de briguer les suffrages des Thièssois lors des prochaines élections locales, en mettant en place une grande coalition.
