Inscription à l’état civil : Le Ministre Mamadou Talla lance la Caravane nationale de sensibilisation samedi prochain

L’enregistrement systématique et à temps des naissances, mariages et décès à l’état civil, constitue une préoccupation majeure au Sénégal. Selon les données issues du dernier recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage (rgphae) de 2013 réalisé par l’agence nationale de la statistique et de la démographie (ansd), 72,7% des mariages ; 16,6% des naissances et 65,2% des décès ne sont pas enregistrés à l’état civil. Les naissances, mariages et décès doivent obligatoirement être déclarés à l’état civil qui confère à l’individu une existence légale et lui permet de jouir pleinement de sa citoyenneté.



La direction du Centre national d'état civil (CNEC), a relevé l'énorme déficit de statistiques constaté sur l'enregistrement des naissances, indiquant un facteur qui plombe les efforts consentis jusqu'à présent à ce niveau.



Au regard de l’importance de l’état civil et pour renverser la tendance, le Programme Nekkal de la Direction de l’état civil, financé par l’Union européenne, organise une caravane nationale de sensibilisation sur l’état civil du 06 au 14 mai. La cérémonie de lancement est prévue le samedi 06 mai à partir de 09h à la mairie de Diourbel sous la co-présidence effective de Monsieur Mamadou Talla, Ministre des Collectivités territoriales et de Son Excellence Monsieur Jean Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal.