Insalubrité et incivisme au Sénégal : « 50 000 FCFA d'amende et 24h d'emprisonnement pour ceux qui traversent l'autoroute... » (Modou Fall, écologiste)

Activiste et écologiste affirmé, Modou Fall, alias la "Poubelle ambulante", n'a eu de cesse de dénoncer l'incivisme au Sénégal. Un combat de tous les jours contre la dégradation de l'environnement et le changement des mauvais comportements. Lequel combat l'a naturellement conduit à participer à la randonnée pédestre initiée par la cathédrale de Dakar. Fall, de déclarer qu'il faudrait des sanctions pécuniaires fermes pour décourager certains : " 50 000 FCFA d'amende et 24h d'emprisonnement pour ceux qui traversent sur l'autoroute... Ceux qui jettent des ordures dans la rue doivent être sévèrement punis!" A l'en croire au delà de la sensibilisation, c'est la méthode qui pourrait endiguer l'incivisme....