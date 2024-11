Inondations à Matam : La COSYDEP en visite dans les écoles impactées du Dande Maayo

Dans le cadre du suivi de l'observatoire de la rentrée scolaire, M. Cheikh Mbow, Directeur Exécutif de la COSYDEP, a effectué une visite dans une localité très touchée par les inondations à Diamel, Dande Maayo, Matam.







Le secteur de l’éducation n’est pas épargné : la case des tout petits, les 2 écoles élémentaires ainsi que le collège sont submergés par les eaux. Un appel pour des mesures urgentes : sécurité des enfants, mobilisation des organisations communautaires, alternatives pour la continuité des apprentissages, tutorat, infrastructures adaptées, digue de protection, mécanismes de prévention et de gestion des crises ...







Pour la Cosydep, la non couverture en réseau de téléphonie, en plus du manque de dispositifs adéquats dans la zone n'ont pas permis d'utiliser les bienfaits des technologies de l'information et de la communication (Intelligence artificielle, digitalisation, enseignement à distance)







Selon les statistiques de l’antenne régionale de la COSYDEP, plus de 15% des établissements scolaires sont touchés, compliquant le démarrage des cours à date indiquée.