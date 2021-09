Innovation et création dans le secteur TIC : Huawei ICT Compétition 2021 ouvert aux étudiants.

Afin de renforcer l'économie numérique au Sénégal, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, a procédé ce vendredi au lancement officiel de la troisième édition de Huawei ICT Compétition Sénégal 2021.



Cette compétition ouverte aux étudiants dans le domaine de la science, cherche à susciter l'esprit d'innovation et de création auprès des jeunes pour montrer le potentiel du numérique et le secteur du TIC dans le développement économique de nos États.



Les inscriptions étaient lancées depuis le mois de juillet, au terme de la compétition, les lauréats bénéficieront de bourses d'études complètes pour pouvoir continuer leurs études en Chine et des postes de stage dans certaines entreprises partenaires.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère des télécommunications, le Dr Issac Cissokho et de Nathan Li, directeur général de Huawei Sénégal en présence de plusieurs partenaires...