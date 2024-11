Initiative « Sétal Sunu Réew » : Le Président va honorer 10 héros de la salubrité

Ces compatriotes ont obtenu la distinction de « Jàmbaar ci Setal Sunu Réew » pour leur contribution exceptionnelle aux journées mensuelles de salubrité « Setal Sunu Réew », initiative nationale lancée le 1er juin 2024.



Dans un communiqué de la présidence, il est indiqué que : « Ces citoyens, érigés en modèles d'engagement pour un Sénégal propre et durable, recevront la distinction des «Jambaar ci Setal Sunu Réew ».



Cette distinction s'inscrit dans l'engagement du Chef de l'État à promouvoir la salubrité, l'hygiène publique et la préservation de l'environnement. Les lauréats, choisis pour leurs actions impactantes, incarnent l'esprit citoyen et l'importance des initiatives individuelles et collectives dans l'amélioration du cadre de vie au Sénégal.



Depuis son lancement, « Setal Sunu Réew » mobilise des milliers de citoyens à travers le pays pour assainir les espaces publics et renforcer la salubrité urbaine. Par cet événement, le Président appelle à une mobilisation pérenne des citoyens, associations et institutions afin de faire de la salubrité une priorité nationale.



Cette cérémonie marque ainsi un pas vers un Sénégal plus propre et durable, en incitant davantage les Sénégalais à s'engager pour un avenir collectif meilleur. Les « Jàmbaar » récompensés deviennent ainsi des modèles pour la communauté nationale.