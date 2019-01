Incursion à Koumpentoum : à la découverte de Payar, l'épicentre du Sénégal.

Beaucoup de Sénégalais ont du mal à y croire et pourtant, ce village situé dans la commune du même nom, se trouve dans le département de Koumpentoum. Ce village a donc la particularité d’être un marché hebdomadaire très célèbre certes, mais il est aussi, du point de vue géographique, le centre du Sénégal et la borne le matérialisant s’y trouve. Selon l’un des notables du village, Amadou Pathé Ka, « il y avait une plaque et des écritures dessus, mais cela a disparu avec le temps et à côté de cette borne il y avait une sorte de palais où se rencontraient les gouverneurs colons. » Mais pourquoi alors, ce site n’est pas connu du commun des Sénégalais ? Pourquoi faut-il faire de hautes études en géographie pour savoir que Payar est bel et bien le centre du pays ? N’est-il pas possible, dès la classe de CE2 ou CM1, de dire à nos enfants, là où se trouve le milieu de leur pays ? Au niveau local, le conseil départemental, en partenariat avec la commune de Payar, a décidé de réhabiliter ce site qui gagnerait à être connu. Le festival Penccum Niani, qui connaîtra sa quatrième édition, est une occasion de valoriser ce site éminemment touristique. D’ailleurs, ils invitent le ministère du Tourisme à les accompagner dans ce processus...