Incompétence, promesses brisées et isolement : Barthélémy Dias alerte sur les défis cruciaux du Sénégal

Lors d’un point de presse tenu aujourd’hui, Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar, a sévèrement critiqué l’actuelle administration sénégalaise, qu’il accuse d’incompétence et de dérive politique. Il a exprimé son amertume face à l’incapacité du gouvernement à tenir ses promesses, notamment en ce qui concerne la lutte contre la vie chère, la création d'emplois pour les jeunes et la relance de l’économie. Selon Dias, les autorités sont plus préoccupées par des querelles politiques internes, telles que leur opposition à la mairie de Dakar et leur gestion des affaires judiciaires, qu’à la mise en œuvre des engagements pris envers la population. Il a ainsi rappelé que le gouvernement a été élu pour résoudre des problématiques sociales et économiques, non pour se livrer à des distractions politiques.







Le maire de Dakar a également mis en lumière la gravité de la situation économique du pays, notamment la suspension du soutien des partenaires financiers internationaux, comme le FMI, jusqu'en juin 2025. Une situation qu’il considère comme une première dans l’histoire du Sénégal et qui pourrait mettre en péril le développement économique et social du pays. Dias a dénoncé le fait que l'Union européenne ait pris des décisions concernant les licences de pêche, soulignant l'isolement du Sénégal dans ses relations internationales. Selon lui, le pays ne pourra pas se développer durablement sans une coopération solide avec ses partenaires internationaux.