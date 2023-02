Inclusion numérique et sociale : Ces progrès chiffrés de la Sonatel…

En dehors de son chiffre d’affaires obtenu grâce à un maillage du marché des télécommunications, le groupe Sonatel a également renforcé ses actions pour l’inclusion numérique avec notamment la mise en place d’un réseau « Orange Digital Center » au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Sierra Leone, qui a permis à plus de 17 000 jeunes de bénéficier de divers programmes de formation, d’acculturation et de sensibilisation aux outils du numérique.



Au Sénégal, l’ouverture de ODC Club dans les universités (à Bambey et à Saint-Louis) a permis de former plus de 3.000 apprenants (parcours certifiant et parcours de renforcement) ; avec un taux de féminisation de 40 % et un taux d’insertion de 86%.



Au Mali, un second FabLab solidaire ouvert sur la « colline du savoir », à la Faculté de Sciences, a participé à l’accompagnement de projets innovants. Ainsi, plus de 1.800 femmes ont pu bénéficier d’une formation dans notre réseau de Maisons Digitales pour favoriser leur autonomisation et participer à promouvoir leur inclusion numérique.



Dans la promotion de l’inclusion sociale, le Groupe a multiplié les actions de Mécénat dans tous ces pays avec un accent particulier mis sur l'Éducation et la Santé, notamment les « Projets Village » de nos fondations qui participent au désenclavement et au développement des zones rurales par la construction et l’équipement d’infrastructures scolaires et sanitaires modernes. En 9 ans, 26 Projets Village ont ainsi pu être déployés.



Pour la préservation de l’environnement, le Groupe a participé à la réduction de l’empreinte carbone, avec aujourd’hui 8% de nos consommations d’électricité provenant des énergies renouvelables (essentiellement solaire).



Le Groupe Sonatel est également le partenaire du sport et sponsor des équipes nationales dans plusieurs pays notamment au Sénégal, au Mali, en Guinée et en Guinée Bissau. À ce titre, au Sénégal nous nous réjouissons d’accompagner, depuis plus de 25 ans, les Lions, triples champions d’Afrique en titre de football (Can, Chan, Beach Soccer).