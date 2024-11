Incendie au marché central de Thiès: " Il est temps de cesser les solutions de replâtrage[...], Nos commerçants et nos citoyens méritent mieux".( Ma Diakhaté Niang).

Un énième incendie s'est encore déclaré ce mercredi vers les coups de 5 heures du matin au marché central de Thiès. Ce sinistre n'a encore laissé personne indifférent notamment le président de l'Alternative citoyenne/And Sopi Thiès, Ma Diakhaté Niang, qui a tenu à exprimer ses vives préoccupations. " C’est avec une profonde tristesse et une vive inquiétude que j’ai appris l’incendie qui a ravagé une partie du marché central, causant des pertes considérables aux commerçants et mettant en péril leurs moyens de subsistance. J’exprime ma solidarité avec toutes les victimes de ce drame et salue leur courage face à cette épreuve. Je salue également le travail remarquable des sapeurs-pompiers, qui, au péril de leur vie, se sont mobilisés pour contenir les flammes et limiter les dégâts. Leur professionnalisme et leur dévouement méritent toute notre reconnaissance.

Cependant, ce nouvel incident met en lumière, encore une fois, les limites des infrastructures de nos marchés et l’urgence d’une modernisation réelle. Il est temps de cesser les solutions de replâtrage, les discours misérabilistes et les projets sans ambition. Nos commerçants et nos citoyens méritent mieux", a-t-il déclaré.



Selon lui, il est temps de passer à la " modernisation des marchés". Et pour cela, il faut du courage et de l'abnégation. " J’appelle les autorités à avoir le courage d’intervenir pour résoudre ce problème à la racine, y compris en prenant les décisions difficiles mais nécessaires, comme le déménagement des commerçants vers des infrastructures modernes qui leur offriront de meilleures conditions de travail et de sécurité. Mes recommandations :

1. Mettre en œuvre un plan ambitieux de modernisation des marchés, • Construire des marchés modernes, dotés d’infrastructures sécurisées pour prévenir les incendies (systèmes anti-incendie, extincteurs, réseaux d’eau disponibles).

* Aménager des espaces bien organisés, aérés, et conformes aux normes d’hygiène pour garantir la sécurité et la santé des usagers. • Mettre en place un système électrique aux normes pour éviter les courts-circuits, souvent à l’origine de ces drames. 2. Offrir des infrastructures modernes à la population. • Créer des marchés connectés aux réseaux de gestion moderne. • Intégrer des espaces de stockage sécurisés et accessibles pour protéger les marchandises. • Installer des aires de stationnement organisées pour faciliter l’accès et le transport des marchandises. • Construire des zones réservées pour les déchets avec un système de gestion écologique pour protéger l’environnement. 3. Relocaliser temporairement les commerçants dans des conditions décentes, • Prévoir des espaces transitoires organisés pour permettre aux commerçants de poursuivre leurs activités sans interruption majeure.

* Assurer une communication claire et un accompagnement pour faciliter ce processus. 4. Assurer un accompagnement immédiat des commerçants sinistrés, • Mettre en place un fonds de soutien d’urgence pour aider les commerçants à redémarrer leurs activités. • Proposer des microcrédits à taux préférentiel pour les aider à se relever.

Nos marchés ne doivent plus être des espaces précaires, synonymes de risques pour leurs usagers. Ils doivent devenir des lieux modernes et adaptés, reflétant nos ambitions de progrès et de développement".



Avant de conclure " Je ne demande pas l’impossible, mais simplement ce que mérite nos concitoyens. L’heure n’est plus à l'attentisme. J’exhorte les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités et à agir concrètement pour faire des marchés un pilier de notre économie locale dans des conditions dignes et sécurisées".