Incendie au marché central de Kaolack : Plusieurs cantines ravagées par les flammes

Un violent incendie s’est déclaré aux alentours de 22 heures au marché Zinc de Kaolack, plus précisément dans le secteur de « Pack ba ». Plusieurs cantines ont été entièrement ravagées par les flammes, causant d’importants dégâts matériels. Les équipes de la compagnie d’incendie et de secours de Kaolack, épaulées par les propriétaires des cantines et des citoyens mobilisés, sont parvenues à maîtriser le feu vers 1 heure du matin. Pour l’instant, les circonstances exactes de ce sinistre restent inconnues.



Nous reviendrons sur cette actualité...