Incendie au Marché Saint-Maur de Ziguinchor : le délégué Serigne Kassé interpelle les autorités

Un nouvel incendie s'est déclaré au marché Saint-Maur de Boucotte à Ziguinchor, suscitant de vives inquiétudes chez les commerçants et riverains. Serigne Kassé, délégué du marché, interpelle les autorités compétentes, notamment le maire Djibril Sonko, afin de prendre des mesures urgentes pour sécuriser et réhabiliter ce lieu commercial essentiel.



"Nous avons quitté le marché hier soir sans rien remarquer d'anormal. Une fois à la maison, nous avons été alertés de l'incendie. Grâce à l'intervention rapide des riverains, le feu a été maîtrisé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Cependant, trois cantines ont été détruites", déplore Serigne Kassé.



Le délégué souligne que le marché de Boucotte est le seul opérationnel actuellement à Ziguinchor, les marchés de Tilène et Grand Dakar étant en réhabilitation. "Nous demandons au maire d'agir rapidement pour assurer la sécurité de ce marché, comme cela se fait dans les autres marchés du Sénégal", insiste-t-il.



M. Kassé rappelle que le même endroit avait déjà été touché par un incendie le 5 décembre 2023, soulevant des questions sur les causes de ces sinistres répétitifs. "Nous ignorons pour l'instant l'origine de cet incendie, mais nous restons confiants quant aux résultats de l'enquête", conclut-il.