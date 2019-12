Incarcération du Dr Babacar Diop et Cie : Le SUDES/ESR se solidarise

Arrêté devant les grilles du palais présidentiel, vendredi 29 novembre, dans le cadre d’une marche pacifique contre la hausse du prix de l'électricité en compagnie de Guy Marius Sagna du Frapp avec 7 autres activistes, le Dr Babacar Diop du parti les Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) vient d’enregistrer le soutien du Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES/ESR). En conférence de presse ce mercredi au siège de l’organisation syndicale, ses collègues du SUDES/ESR ont manifestement dénoncé son incarcération et ont appelé à sa libération.

‘’Nous ne pouvons ne pas avoir une pensée pour notre collègue le Dr Babacar Diop professeur de philosophie de l’UCAD arrêté depuis quelques jours parce qu’il a enfreint un arrêté préfectoral qui, lui même, est en contradiction avec les dispositions de la constitution qui consacre le droit à la manifestation’’ a martelé le secrétaire général du SUDES/ESR, Omar DIA.

Pour ce dernier, la place de Dr Babacar Diop n’est pas en prison mais au département de philosophie où des milliers d’étudiants l’attendent et où les enseignements ont déjà commencé.

‘’Si la justice estime qu’elle a des raisons de poursuivre le Dr Babacar Diop, il a une adresse et il aurait pu être poursuivi sans être retenu en prison’’, a ajouté le responsable moral de l’organisation syndicale.

Le leader du parti des FDS, Dr Babacar Fiop, Guy Marius Sagna du Frapp ainsi que les 7 autres activistes sont poursuivis des délits d’attroupement, de participation à une manifestation interdite, trouble à l’ordre public, entre autres charges.