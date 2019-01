Inauguration du Pont de la Sénégambie : Les Ziguinchorois poussent un grand ouf de soulagement

Après l'inauguration du pont de Faraféni, les Ziguinchorois ont poussé un grand ouf de soulagement. Dans ce micro trottoir réalisé dans les rues de la ville de Ziguinchor, tous les citoyens interrogés se félicitent de la réalisation de cet ouvrage. Un ouvrage selon eux, qui constitue une épine ôtée de leur pied. Avec ce pont, les tracasseries au bac sont désormais finies. In fine, ils félicitent et remercient les deux présidents, Macky Sall et Adama Barro qui ont acté ce vieux rêve de la population.