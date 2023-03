Inauguration de l’hôpital Amadou T. Ba de Sedhiou/ Macky Sall: « Notre objectif, est de favoriser l’accessibilité géographique et la disponibilité des offres de soins de qualité… »

Me chef de l’Etat Macky Sall poursuit sa tournée économique à Sédhiou. Ce mercredi, la ferveur populaire du Sud était du côté de Bambali où est érigé l’hôpital Amadou Tidiane Bâ. Après le conseil des ministres, le Président Macky Sall a procédé à l’inauguration du centre hospitalier. « J’avais pris l’option d’investir dans la modernisation. Aujourd’hui Sedhiou a changé de visage car, nous avons misé sur des secteurs comme la santé pour répondre aux besoins primaires des populations notamment dans les zones très reculées du Sénégal » a déclaré le chef de l’Etat lors de son discours inaugural.







Cette infrastructure sanitaire moderne, financée par l’Etat du Sénégal à plus de 20 milliards de Francs Cfa a été livré par l’entrepreneur Mr Picard dans les délais. « C’est un hôpital qui fait partie d’une nouvelle génération de structures hospitalières de haut niveau. Nous avons un plan d’investissement pour un système de santé pérenne et couvrant l’ensemble du territoire national afin de favoriser l’accessibilité géographique et la disponibilité des offres de soins de qualité» a estimé le chef de l’Etat.







En rendant hommage à ce fils du terroir Amadou Tidiane Bâ, Macky Sall dira que la construction de cet hôpital s’inscrit dans le cadre de la résilience d’un système de santé. C’est d’ailleurs le sens des autres infrastructures hospitalières prévues sur le territoire national. Cependant, le grand défi selon le chef de l’Etat Macky Sall, demeure la gestion de l’infrastructure sanitaire. Il appelle ainsi les responsables de l’hôpital à veiller à sa sauvegarde et félicite particulièrement le ministre de la santé et de l’action sociale qui a, au delà des efforts pour la mise en œuvre des instructions, mis en place le matériel et l’équipement sanitaire dont dispose cet hôpital inauguré ce mercredi.