Inauguration de l’Aibd / Macky Sall rend hommage à Me Wade, mais recadre : « Vous pouvez entamer une œuvre et laisser les autres la parachever »

Ayant lancé en décembre 2007 les travaux afférents à la construction de cette infrastructure, le président Abdoulaye Wade est l’absent le plus présent à Diass ce matin, coïncidant avec l’inauguration de l’Aéroport international Blaise Diagne. Délivrant son discours officiel, Macky Sall, à tout seigneur, tout honneur, a félicité tous ses prédécesseurs depuis Senghor, citant le pape du Sopi.



« Il en va ainsi de la vie des nations. Vous pouvez entamer une œuvre et laisser d’autres la parachever. C’est comme cela que Léopold Sédar Senghor a bâti cette nation où toutes les religions cohabitent dans la paix. Diouf a consolidé son legs. Ce dernier a œuvré pour l’approfondissement de la démocratie. Wade aussi a joué sa partition et nous l’avons accompagné dans ce travail. Si on avait laissé les choses en l’état, peut-être qu’on ne serait pas là aujourd’hui à inaugurer cet ouvrage. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, on a renégocié les contrats. C’est cela la réalité. C’est une propriété de tous les Sénégalais. Cet aéroport n’est pas celui de Macky Sall. Je ne cours pas d’être la gloire. Je fais mon travail et laisse les autres faire le leur », a recadre en wolof Macky Sall.







Pour rappel, une certaine presse a récemment informé que, dans le cadre des pourparlers supposés secrets entre le Pds et l’Apr, le président de la République a voulu rebaptiser ce bijou au nom de Me Wade et que celui-ci a décliné l’offre. D’ailleurs, dans une tribune récente, Wade a expliqué le bien-fondé de sa démarche au moment de baptiser cet aéroport Blaise Diagne.