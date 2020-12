Inauguration de 10 bornes fontaines : Charles Fall et Alioune Sarr en mode "super-fastrack" pour soulager les populations de Notto Diobass et environs en eau potable.

Le ministre-maire Alioune Sarr et le Directeur général de la Sones, Charles Fall, étaient dans la commune de Notto Diobass pour inaugurer dix bornes fontaines dans les villages de Birbirane (4), Diass Palam (3) et de Palam Thioyane (3).



Aussi dans le cadre de la Responsabilité sociale d'entreprise (Rse) les réseaux d'extension en eau potable des localités de Keur Bara Peulh, Keur Bara Kairé, Mbomboye, Sanghé, Dakhar Mbaye et Kissane dans le Notto Diobass et dans la commune de Tassette seront améliorés.



Le cas du village de Thiéo qui a été posé par le ministre-maire Alioune Sarr sera intégré dans ces travaux, selon Charles Fall. En effet, d'après Charles Fall, "dès la mise en service de la 3 ème usine de Keur Momar Sarr (Kms3), nous comptons déconnecter, ces forages sur Dakar et les dédier à ces localités pour renforcer l’alimentation en eau."



Le ministre-maire de Notto Diobass a magnifié ce geste de la Sones. En outre, il a invité les populations à bien veiller à la protection des infrastructures installées et à l’exploitation rationnelle du liquide précieux.