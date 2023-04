Impôts et domaines : Le syndicat des travailleurs annonce des journées de présence passive et une série de grèves courant mai et juin

Le bureau exécutif national du SAID après son assemblée générale tenue ce mardi 18 avril 2023 a adopté à l’unanimité une grève totale les 22, 23 et 24 mai prochain. Ensuite la grève totale revient les 14, 15 et 16 juin prochain pour intensifier la lutte.



Mais au préalable, ils annoncent le dépôt d’un préavis de grève ce mercredi. Le port de brassards rouges mercredi et jeudi 20 avril.

Dans leur lutte entamée depuis le placement sous mandat de dépôt de Bassirou Diomaye Faye, ils vont accentuer le combat avec des journées de présence passive le 28 avril et le 2 mai prochain...