Impossible de faire une déclaration de naissance à la Mairie de Ziguinchor: le FRAPP dénonce

" À la mairie de Ziguinchor, plus de 300 déclarations de naissance restent en attente en raison de l'absence de signature des registres de naissance par le président du tribunal de grande instance", dénonce depuis plusieurs mois, le mouvement FRAPP, section Ziguinchor .



Ce blocage administratif engendre une profonde frustration chez de nombreux parents, privés d'extraits de naissance pour leurs enfants.



" L'acte de naissance est un droit fondamental de l'enfant, garantissant son accès à l'éducation, aux soins de santé, et à une reconnaissance légale. En conséquence, cette situation compromet gravement l'avenir de ces enfants.

Après nos investigations, il apparaît que le retard dans la signature des registres est à l'origine de cette impasse. Nous rappelons que le gouvernement du Sénégal s'engage fermement à mettre un terme aux naissances non déclarées et à garantir l'enregistrement universel des naissances", révèle le coordonnateur dudit mouvement Cheikh Sy.



Ce dernier interpelle avec insistance le président du tribunal de grande instance de Ziguinchor à agir dans les meilleurs délais. " Nous demandons également au tribunal de grande instance de collaborer étroitement avec les autorités municipales pour résoudre cette situation et permettre aux nombreux parents d’obtenir les extraits de naissance de leurs enfants sans plus attendre. La protection des droits des enfants est une responsabilité collective. Nous appelons toutes les parties prenantes à agir rapidement pour restaurer la dignité et les droits des familles affectées’’ poursuit t-il.



À signaler que cette situation qui perdure a fini par créer un sentiment de désolation chez de nombreux parents.

Lors de son récent face à face avec la presse, le maire de Ziguinchor avait renvoyé la balle au tribunal qui devait assurer de son côté la procédure de déclaration de naissance, un fait nouveau qui laisse sans voix dans la commune de Ziguinchor.