Impactées par les inondations : les populations de la zone de captage demandent à l’État de réhabiliter le bassin de rétention…

À l'occasion de leur point de presse, aujourd'hui à côté du bassin de rétention de la zone de captage, la population environnante a dénoncé les dégâts collatéraux issue des inondations suite aux fortes pluies dans la capitale sénégalaise.



M. Ibrahima Fall affirme que le bassin ne peut pas tenir toutes les eaux de Dakar. "Ce bassin reçoit entre 70 voire 60% des eaux usées et des canaux... Si seulement le bassin ne recevait que les eaux de pluie, je ne dis pas qu’il aura plus d'inondation à Dakar mais les dégâts seraient un peu plus légers...", a déclaré, le porte-parole du jour, Ibrahima Fall.



Il a appelé les autorités à curer le bassin, à le réfectionner afin d'aider la population de la zone de ne plus vivre ces moments terribles : « on a déjà enregistré deux morts, le bilan est lourd... », a-t-il rappelé.