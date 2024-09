Immigration irrégulière / Bassirou Diomaye au Khalife de Tivaouane: « Rewmi Soxla Na Ñaan »

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est peiné face à cette situation relative à l’immigration irrégulière dont les derniers rebondissements ont été enregistrés dans la petite côte à Mbour où il s’est rendu hier. Ce matin, lors de sa visite dans la cité religieuse à Tivaouane en perspective du Mawlid édition 2024, le chef de l’Etat a sollicité des prières auprès du Khalife Serigne Babacar Sy Mansour. « Serigne Bi, Rewmi Soxla na ay ñiaan » ( le pays a besoin de prières) a indiqué le président de la République qui note également ce que nos guides religieux sont en train de faire pour que ce pays soit paisible et stable.







Sur l’immigration irrégulière, Bassirou Diomaye Faye Faye sollicite également la bienveillance du Khalife pour porter le message aux jeunes: « nous savons que votre voix devant les fidèles portera bien ses fruits. Nous vous implorons de vous adresser à ces fidèles et ces jeunes qui bravent la mer. Se suicider en mer n’est pas la solution. Toute ce qui vous renforcerait pour que les messages soient bien perçus par les jeunes, nous le ferons en tant qu’Etat. Nous avons notre responsabilité et nous comptons bien la remplir » a rassuré le président Bassirou Diomaye Faye devant le Khalife général de Tivaouane.







Dans la délégation du chef de l’Etat figurait son directeur de cabinet, Mary Teuw Niane, le ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, du ministre El Malick Ndiaye et les ministres Birame Souleye Diop, Moustapha Sarre, Serigne Gueye Diop, Papa Mara Ndour, porte-parole Ousseynou Ly.