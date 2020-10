Immigration clandestine : Le réseau des femmes Lébou menace de sortir dans la rue.

La présidente du réseau des femmes Lébou du Sénégal, Khady Balla Guèye, a déploré la reprise ces derniers jours de l’immigration clandestine par voie maritime qui a coûté la vie à plusieurs jeunes sénégalais.



La présidente a déploré la politique du gouvernement envers la jeunesse car, selon elle, « les jeunes sont fatigués et désespérés par manque de travail, raison pour laquelle ils empruntent la voie de l’immigration. Nous les femmes, on n'arrive plus à dormir la nuit, il faut que le chef de l’État nous vienne en aide nous les Lébou, le poisson devient rare dans la mer à cause des bateaux de pêche. Il faut que le président de la République trouve une solution à nos problèmes », a fait savoir la présidente du réseau des femmes Lébou du Sénégal, Khady Balla Guèye. Ces femmes menacent de sortir dans la rue si rien n’est fait...