“Ils atterrissaient dans 20 minutes”: le dernier message d’une passagère avant le crash à Washington

L’épouse d’Hamaad Raza lui a envoyé un dernier message quelques minutes avant le crash, confie-t-il au micro de WUSA à l’aéroport de Washington. “Elle m’a envoyé un SMS disant qu’ils atterriraient dans 20 minutes”, explique-t-il. L'homme a compris qu’il se passait quelque chose de grave lorsque son propre message n’a pas pu être “délivré au destinataire”. “C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il se passait quelque chose d’anormal”, affirme-t-il tout en montrant le message sur son téléphone.





Près de cinq heures après l’accident, les autorités se refusaient à communiquer un bilan officiel. Au moins 18 corps ont déjà été récupérés dans le fleuve Potomac. Soixante personnes et quatre membres d’équipage voyageaient à bord de l’avion de ligne, a indiqué American Airlines. Trois militaires étaient à bord de l’hélicoptère, selon un responsable de l’armée américaine. “Nous ne pouvons pas donner plus d’éléments” à ce stade, a expliqué la maire de Washington Muriel Bowser.

Avec la chute des deux appareils dans le Potomac, une opération de recherche et de secours à la fois “hautement complexe” et de grande ampleur a débuté. Plus de 300 secouristes sont mobilisés et travaillent dans des conditions “extrêmement difficiles”, a expliqué le chef des pompiers de Washington, John Donnelly. “Il fait nuit noire. L’eau est froide, trouble. Ce sont des conditions très difficiles pour les plongeurs, a-t-il décrit. Il y a du vent, de la glace, c’est dangereux.”