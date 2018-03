Idrissa Seck à Touba : « Il essaie de jouer sur la conscience de l’électorat mouride, mais en vain…» (responsable APR)

Idrissa Seck essaie de jouer sur la conscience de l’électorat mouride. Telle est la conviction du responsable politique de l’Alliance pour la République, Mahomed Sylla. Pour lui, le président de Rewmi n’étant pas dans le cœur des habitants de cette ville religieuse, il essaie donc de jouer sur la conscience de l’électorat mouride.



Pour lui d’ailleurs, le leader de Rewmi est infréquentable et seules les âmes désespérées s’allient à lui. « Tous les responsables politiques qui contrôlent le parti de Macky Sall dans le département de Mbacké continuent de lui porter allégeance. Seuls les brebis galeuses, ceux qui n’ont aucune base à Touba et ses alentours ont préféré quitter le navire ». Il a cité entre autres les jeunes du Mouvement « Macky Na Dem », qui demandent le départ du président Macky Sall, mais sans succès. « Nous n’allons plus nous laisser faire. Nous nous érigeons en bouclier pour protéger le chef de l’État, sa famille et les responsables politiques de la ville sainte, comme Abdoulaye Sylla qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des populations de la localité », a-t-il signalé.



Revenant à Idrissa Seck, il a assuré qu’il a fait l’objet de traitement humiliant lors de son séjour à Touba et Darou Mousty du fait qu’il ne croit pas au mouridisme et à son fondateur. Mahomed Sylla a fini par inviter tous les jeunes qui ont une ambition pour le Sénégal, de travailler et de soutenir le chef de l’État pour un second mandat. Il a enfin exhorté les responsables politiques de Touba d’arrêter leurs querelles intestines afin de travailler pour la réélection de Macky Sall en 2019 et au premier tour.