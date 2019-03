Ibrahima Seck : "L'agriculture biologique permet une bonne gestion des ressources naturelles"

Face aux mauvais modèles de production agricoles avec l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides qui ont conduit à la dégradation des sols, à la disparition de la biodiversité animale et végétale, la Fédération Nationale pour l'Agriculture Biologique (FENAB) promeut l'agriculture écologique-biologique. En collaboration avec le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, la FENAB a initié une plateforme pour une meilleure sensibilisation dans les techniques d'utilisation de l'agriculture biologique. "L'agriculture biologique permet une bonne gestion des ressources naturelles", signale le coordinateur de la FENAB, Ibrahima Seck. Qui ajoute que " plus de 60 milliards Fcfa sont dépensés par le gouvernement du Sénégal pour la subvention agricole par année et nous pensons que l'agriculture écologique-biologique devrait bénéficier de ces subventions".