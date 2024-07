INONDATIONS À TOUBA - Le ministre Cheikh Tidiane Dièye précise que le temps est trop court pour tout régler et que des audits seront faits par rapport aux milliards injectés …

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement a effectué ce samedi une visite de terrain dans la cité religieuse de Touba. L’objectif était , pour lui et pour ses servies venus l’accompagner , de découvrir certaines installations et aussi s’enquérir de la situation difficile que vivent les populations suite aux inondations nées de deux seules pluies. Cheikh Tidiane Dièye précisera d’emblée que « pour cet hivernage , le temps était trop court pour le nouveau gouvernement de pouvoir régler tous les problèmes qui étaient là récurrents ». Toutefois , martèle -t-il, il ne s’agira de faire ce constat et de rester les bras croisés. « Ce que nous pouvons , c’est atténuer très considérablement les difficultés ». Dans un premier jet , une bonne partie des efforts seront , annonce-t-il, concentrés sur l’axe Mbacké- Touba pour libérer les deux voies secrètement « colonisées » par les eaux pluviales.



Cheikh Tidiane Dièye qui s’est aussi rendu au niveau de Nguélémou a rappelé que, lors de première visite, les entreprises étaient à l’arrêt pour des raisons d’ordre budgétaire qu’il avait très vite réglées. À Keur Niang, il dira avoir trouvé une station dotée d’un dispositif de pompage de 2800 m3/ h, avant d’assurer que cette capacité de pompage sera augmentée jusqu’à 6000 m3/ heure.



L’hôte de la cité religieuse ne manquera de tenir un langage de vérité pour que nul n’en ignore. « Nous ne pourrons pas déployer les projets structurants que le Président de la République a conçus et qu’il veut nous voir déployer dans le pays . Il nous a dit que l’accès à l’eau et l’assainissement sont des sur-priorités pour le gouvernement et cela apparaîtra dans la future DPG du Premier ministre . Vous verrez déjà se dégager les axes structurants de toute la nouvelle politique d’assainissement du pays . C’est un changement de paradigmes. On ne veut plus être dans une logique où chaque hivernage , on vient mettre dans une ville comme Touba 50 milliards, 60 milliards, 100 milliards et quand on regarde le résultat, on en voit pas vraiment. Parce que non seulement la dépense n’est pas efficiente mais on pense même qu’elle n’est pas faite à bon escient ».



Autrement dit , l’État ne s’engage clairement pas à stopper définitivement les inondations dans un court délai. Il s’agira d’une programme à dérouler dans le temps mais de manière efficace.



Cheikh Tidiane Dièye bouclera son speech en annonçant que l’État ne se privera pas de lancer des missions d’audit pour découvrir comment le régime Sall a dépensé les milliards qui ont été injectés à Touba. « Cela fera partie des objets du jubbanti , des audits , des évaluations seront faites pour voir pourquoi après avoir dépensé autant d’argent nous n’avons pas le résultat approprié. On ne peut approcher avec des petites mesures. Les prochains grands chantiers en matière d’assainissement se feront à travers un grand plan directeur à réaliser . Notre ambition c’est qu’on ne soit plus là dans les années à venir à parler des mêmes problèmes».