Hôpital régional de Ziguinchor : Le Syntras en grève pour 72 Heures à compter du lundi 28

Le Syndicat national des travailleurs de la santé (Syntras) du centre hospitalier régional de Ziguinchor décrète un nouveau mouvement de grève de 72 heures, à compter du lundi 28 octobre 2024. Cette action survient en réaction au silence persistant des autorités face à leurs revendications concernant les conditions de travail et de vie des agents de santé.



Dans un communiqué, le secrétaire général du Syntras, Siméon Faye, exprime son regret face à l’inaction des autorités malgré la reprise des actions syndicales. « Devant l’indifférence des autorités après la reprise de nos plans d’action, le Syntras se voit dans l’obligation de poursuivre le mot d’ordre de grève pour le lundi 28 octobre 2024, le mardi 29 octobre 2024 et le mercredi 30 octobre 2024 », déclare-t-il dans Les Échos.



Le mouvement de grève, qui débutera chaque jour à 08 heures pour se terminer le lendemain à la même heure, s’accompagne d’un service minimum assuré par les agents portant un brassard rouge. Cette mesure vise à garantir une continuité minimale des soins tout en soulignant la détermination des grévistes à obtenir une réponse à leurs doléances.



Cette grève s’inscrit dans une série de mobilisations menées par le Syntras pour attirer l’attention sur les conditions précaires des travailleurs de la santé. Les revendications portent notamment sur l’amélioration des infrastructures, l’augmentation des salaires et la fourniture adéquate de matériel médical.

Les Échos rappelle que ce n’est pas la première fois que le Syntras monte au créneau pour défendre les droits des travailleurs de la santé. Les agents espèrent que cette nouvelle action permettra de débloquer la situation et d’améliorer leurs conditions de travail.