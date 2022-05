Hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane : 11 nouveaux nés décèdent dans un incendie

11 nouveaux nés ont perdu la vie dans un incendie qui s’est déclaré au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Les causes de ce drame ne sont pour le moment pas connues. Le Chef de l’Etat Macky Sall a sur twitter dit sa douleur et sa consternation d’apprendre le décès de ses 11 nouveaux nés. Il a à leurs mamans et à leurs familles, exprimé sa profonde compassion.