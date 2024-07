Hommage au SG Ousmane Tanor Dieng : Dans l’honneur et le dévouement du Premier secrétaire

« Pour moi, le socialisme a toujours été une question de liberté et de solidarité, mais aussi de responsabilité. », nous apprend Jacques Delors, homme politique français. Ces propos de cet Homme d'État français n’ont reflété que votre image cinq (5) ans après votre disparition.







Ce lundi 15 Juillet va marquer les 5 années de votre absence dans notre univers. L’histoire m'a appris que chacun de nous à des personnes spéciales qui ont laissé une empreinte indélébile sur notre vie. Ainsi j’ose le dire car cette personne en moi reste et restera vous, mon très cher SG Tanor.







Il y a longtemps que je souhaitais revenir sur votre personnalité mais comme à mes habitudes, je suis toujours à la dernière minute, mais comme elles sont maintenant comptées, j’ai pris mon courage à deux mains pour manifester l’exaltation des qualités de votre personnalité si chère en moi. Aujourd’hui j’ose encore le dire en dépit que votre homonyme le petit Tanor est en train d’œuvrer ses petits pas d’innocence sans son Papi référentiel en valeurs. Ainsi on a accepté les décisions divines.







Mon très cher SG, si vous savez combien de fois ça m’a motivé d’entendre vos discours, vos positions, vos déclarations remplies de moralités, de sagesses forgées de l’idéologie socialiste qui m’ont toujours poussé à me surpasser et ne pas tout abandonner. Sur ce, je voudrais vous rassurer que cette force d’esprit que j’ai acquise à vos côtés, je les garderai pour l’éternité et pour votre mémoire. Je pense que tout ça, c’est en grande partie grâce à votre remarquable personne et à votre force, votre caractère et votre moral sans faille. C’est de cela que je m’inspire dans ces moments marqués par les 5 années de votre départ sur terre en tant que père, mentor, et référence.







Mon cher Secrétaire Général, l’Homme d'État exceptionnel, vous avez su faire de la paix, du dialogue et du vivre ensemble, le socle de notre nation. L’histoire a toujours démontré votre engagement pour la patrie passant du Président Senghor à Diouf, vous avez servi votre pays dans l’honneur et la dignité pour le triomphe de l’idéologie socialiste basé sur un caractère éthique et républicain. « Grand Républicain Ousmane Tanor Dieng a su tout au long de sa carrière administrative, allier dans le combat politique, rigueur et courtoisie. Nos deux idéologies se sont heurtées, parfois avec violence mais toujours avec le sentiment d’agir pour le Sénégal », disait l’ancien président de la République du Sénégal Me Abdoulaye Wade. Ce dernier est l'un des farouches opposants du parti socialiste dans un contexte précis. Aujourd’hui chacun de nos actuels camarades de ce monde ici-bas pourrait rappeler vos bienfaits, mais la logique objective m’a poussé à rappeler les propos de ce patriarche qui fut adversaire d’alors.







Mon cher SG, vous avez été l’un des grands orfèvres du renouveau socialiste mondial à travers votre rôle en tant que Vice-Président de « L’international Socialiste » en général de l’idéologie socialiste au sénégalais en particulier. Aujourd’hui 5 ans déjà depuis votre disparition, les compatriotes sénégalais d’ici et de la diaspora, se rappellent de vos valeurs fondamentales qui ont fait de vous une référence immortelle.







Repose en paix dans votre demeure éternelle mon très cher père et camarade.







Dibcor Faye



Responsable socialiste



Membre du Secrétariat Exécutif National