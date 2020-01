Hausse du prix de l’électricité : « le PS approuve la position du PR et le soutient dans sa démarche » (Mamadou Faye, rapporteur du SEN/PS)

Le Secrétariat Exécutif National du Parti Socialiste a, à travers, la 69 ème réunion de l’instance tenue dans l’après-midi du 16 janvier, approuvé la position du chef de l’Etat, Macky Sall sur la hausse du prix de l’électricité très controversée ces dernières semaines et ayant engendré des mouvements de contestation dans le pays dont le plus récent est la marche de protestation du 10 janvier dernier.

Selon le rapporteur du jour du SEN du PS, Mamadou Faye, les explications avancées par le président de la République rassurent le parti des verts d’autant que ce dernier fait preuve d’une responsabilité salutaire. Mamadou Faye qui croit que Macky Sall est animé d’une volonté de bien faire, a informé, toutefois que son parti étudiera le sujet de manière plus approfondie lors de la réunion du bureau politique du PS prévue le 18 janvier prochain.