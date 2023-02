Harmonisation des interventions en matière de formation : le ministre des collectivités territoriales regroupe les acteurs pour dresser un plan national intégré.

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, M. Mamadou Talla, a présidé ce jeudi 02 février 2023, un atelier de partage sur l’harmonisation des interventions en matière de formation. L’objectif de cette rencontre est de promouvoir le dialogue et la collaboration concertée entre les différents acteurs pour une meilleure harmonisation et une rationalisation des interventions dans le cadre de la formation des acteurs territoriaux.

« Ce centre national qui s'occupe de la fonction publique locale traite plusieurs questions liées à la carrière liée également à l'avance des agents de nos collectivités mais également le volet formation. En dehors de ce centre il y a des directions générales, d'autres directions qui font des types de formation diversifiés... Les formations des agents, les formations des élus, des formations des jeunes qui travaillent dans les collectivités, mais aussi des formations de gens qui travaillent dans nos directions...

Il s’agit plus spécifiquement de partager la stratégie nationale de la formation. La stratégie de mise en œuvre de formation du Centre national sera également partagée ».

Monsieur Malick Ndiaye, maire et représentant des élus locaux salue à sa juste valeur l'initiative de cet atelier. Selon lui, tous les élus en ont besoin de même que les agents qui travaillent dans les collectivités territoriales...a