Dinguiraye (Paoskoto) : Les Fds déjouent une attaque à main armée, un des assaillants blessé par balle

Des malfaiteurs lourdement armés ont attaqué dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mai vers 3 heures du matin, une société de collecte d'arachide détenue par des chinois à Dinguiraye dans la commune de Paoskoto (département de Nioro du rip).

Alertés par le vigile, le commandant de la brigade de gendarmerie de Nioro et son adjoint, renforcés par des éléments de l'escadron de surveillance et d'intervention de Nioro, se sont rapidement déportés sur les lieux. Un échange de coups de feu intense s’en est suivi, contraignant les assaillants à se replier et à prendre la fuite dans la confusion.