Hajj 2024: « C’est fini ! il n'y aura plus de retard de vols.. », rassure Ousmane Ndoye, délégué adjoint au pèlerinage

Les manquements, l’absence de communication et les retards de vols sont devenus une tradition chez Air Sénégal. Malgré les assurances des autorités, le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam a encore connu ses premiers couacs. En effet, des manquements ont été notés sur les vols de la compagnie nationale aérienne Air Sénégal. Cette dernière est au banc des accusés. Des retards de vols ont plongé les pèlerins dans une colère noire, assombrie par une absence de communication de la compagnie aérienne Air Sénégal.



Invité de l’émission "Nañ Ći Wax" de DakarActu, le délégué adjoint au pèlerinage, Ousmane Ndoye se désole de la situation mais donne des assurances pour un retour à la normale.

« Après les défaillances d’Air Sénégal que personne ne souhaitait. Les autorités ont pris des mesures et le ministre des transports s'est beaucoup investi pour résoudre le problème », explique-t-il.



Poursuivant, le délégué adjoint au pèlerinage, Ousmane Ndoye affirme qu’il n'y aura plus de retard à partir de demain (mardi).



« Le ministre a pris toutes les dispositions. Les compagnies qui vont relayer Air Sénégal sont là et elles démarrent aujourd’hui », rassure-t-il.



Interpellé sur les risques que les manquements se reproduisent au retour du pèlerinage. Le délégué adjoint au Pélérinage à La Mecque, Ousmane Ndoye soutient que toutes les dispositions sont en place pour garantir un retour dans des meilleures conditions.



Par ailleurs, il plaide pour le dédommagement des voyagistes privés. Pour lui ces derniers subissent des difficultés financières énormes causées par les manquements de la compagnie Air Sénégal.