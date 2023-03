Hajj 2023 : Le ministre des affaires étrangères recueille les avis des voyagistes privés et maintient le suspens sur le « package »

Dans une rencontre à la représentation diplomatique, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur a continué les échanges déjà entamés avec la Délégation générale au pèlerinage et les voyagistes privés. Le sujet concernait évidemment la préparation du Hajj 2023 aux Lieux Saints de l’Islam.



L’ouverture de la session des voyages des pèlerins, la taxe saoudienne, la question des 140 visas d’encadrement, le package entre autres points, ont étés soulignés par les voyagistes. Au cours de cette grande rencontre entre acteurs du « Hajj », il a été question pour le délégué général au pèlerinage récemment nommé, de rendre compte de ce qui a été discuté avec l’Arabie Saoudite.

Le Dr Aboubacry Sarr, rassure que « cette année, plusieurs améliorations seront apportées... »



Le coût du package qui préoccupe le plus les voyagistes privés a été évoqué par la ministre Aïssata Tall Sall, qui a précisé ceci : « Avant que le package ne soit arrêté, il faudra entériner d’abord plusieurs paramètres. Nous avons certes obtenus quelques points composant ce package, mais il en reste encore beaucoup ». Selon Me Aïssata Tall Sall, l’Arabie Saoudite a décidé de prendre en charge le transport de 50% des pèlerins. La compagnie Flynas a été finalement retenue. Pour les autres 50%, des discussions sont en cours avec Air Sénégal. Mais, comme l'a précisé la ministre devant les convoyeurs, ce sont toujours de discussions.



Concernant également le taux du Riyal, elle a pu rassurer les agences de voyage en leur précisant que le ministère des finances l’a déjà fixé.



Les conditions de séjour des « Houjaaj » ont aussi été réglées avec les autorités saoudiennes. « La question des visas d’encadrement sera toutefois discutée par la DGP et les voyagistes privés », propose le ministre des affaires étrangères.



La sujet central concernant le package sera donc défini après avoir exposé tous les points au Premier ministre lors d’un conseil interministériel.