Guinguinéo : Un violent incendie cause d'énormes dégâts à Altou Gagnick

Un violent incendie s'est déclaré hier soir dans le village d'Altou Gagnick, situé dans la commune de Gagnick (département de Guinguinéo). Bien qu'aucune perte en vie humaine n'ait été déplorée, le sinistre a provoqué d'importants dégâts matériels. Des habitations, du bétail (des ânes et deux chevaux), des provisions ainsi que plus de 1 000 sacs de foin ont été réduits en cendres, plongeant le village dans l'émoi et la consternation. Pour l'instant, l'origine de l'incendie reste inconnue, mais une enquête a été ouverte afin d'en déterminer les causes.