Guinée: la junte suspend la "délivrance des agréments" aux ONG et associations

La junte au pouvoir en Guinée a suspendu lundi la délivrance des agréments aux associations et aux organisations non-gouvernementales, à l'approche d'une manifestation de l'opposition coïncidant avec le troisième anniversaire de l'avènement des militaires.



Cette délivrance est suspendue pour quatre mois en raison des "actions de trouble à l'ordre public menées sur le terrain par plusieurs ONG et mouvements associatifs", dit le ministre de l'Administration du territoire, le général Ibrahima Kalil Condé, dans une décision publiée sur les réseaux sociaux.



Le renouvellement des agréments sera subordonné à l'évaluation par les autorités de l'action de ces associations et ONG, dit le texte. Il ne dit pas clairement si les agréments en cours de validité restent valables ou si eux aussi sont suspendus.



Il s'agit de la dernière restriction en date de la part des militaires qui ont renversé les autorités civiles le 5 septembre 2021 sous la conduite du colonel Mamadi Doumbouya, depuis investi président et promu général.



L'opposition appelle à manifester jeudi pour le retour des civils au pouvoir, le rétablissement des libertés, l'arrêt de la répression et la libération de deux acteurs de la contestation, Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah, disparus depuis leur arrestation le 9 juillet.



Le général Doumbouya se trouve actuellement en Chine pour un sommet en compagnie de dizaines de dirigeants africains.



La junte a interdit toute manifestation en 2022 et prononcé la dissolution d'un collectif de la société civile défendant le retour des civils à la tête de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest à l'histoire récente troublée et violente.



La répression brutale de manifestations non autorisées a cependant causé la mort d'au moins 47 personnes entre septembre 2021 et avril 2024, selon Amnesty International.



Nombre de dirigeants de l'opposition ont été arrêtés, mis en cause devant les juges ou poussés à l'exil.



Les autorités ont retiré le 22 mai leur agrément à quatre radios et deux télévisions parmi les principaux médias privés de Guinée.



La junte s'était initialement engagée sous la pression internationale à céder la place d'ici à fin 2024 à des civils élus. Elle a fait savoir depuis qu'elle manquerait à sa promesse.