Guinée: l'ex-dictateur Camara devant les juges et les victimes du massacre du 28 septembre 2009

L'ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara et dix anciens officiels militaires et gouvernementaux comparaissent pour la première fois devant un tribunal de Conakry où ils doivent répondre du massacre, des tortures et autres viols commis en masse le 28 septembre 2009 et juste après, un procès réclamé depuis des années par les victimes.