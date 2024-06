Guinée : l'UIRLC a procédé à l'Installation du Patriarche des Cissé d'afrique

Le dimanche 30 Mai 2024 à Conakry, l'Union Internationale pour la Refondation de la Lignée des Cissé qui regroupe une vingtaine de pays ayant en commun le patronyme Cissé ( noms dérivés et familles alliés), en présence d'une forte délégation de l'ARLC Sénégal, et du ministre de la culture et du Tourisme de Guinée ont procédé à l'installation du patriarche des Cissé.



En effet, le patronyme CISSE a la particularité de se retrouver un peu partout en Afrique et transcende nos États et nos appartenances ethniques.

Ainsi, la vocation de l'UIRLC est de renforcer nos entités familiales et de porter un message de paix et véhiculer les valeurs de notre histoire culturelle commune basée sur la solidarité, l'entraide, le panafricanisme, l'intégration Africaine et la justice sociale. Pour l'Union Internationale pour la Refondation de la Lignée des Cissé, il est primordial de rétablir, renforcer, maintenir notre vraie histoire, pour savoir « d'ou venons nous? Qui sommes-nous ?», pour laisser à nos enfants les vertus de notre enracinement pour une ouverture sur le monde moderne