Guinée: dix morts dont sept femmes dans un incendie dans une maison à Conakry

Dix personnes dont sept femmes ont péri dans un incendie survenu mercredi dans une maison près de la capitale Conakry, a annoncé le gouvernement guinéen, après une série de drames meurtriers ces dernières jours.



"Un incendie s'est déclaré" mercredi vers 02H00 GMT dans une maison dans la localité d'Ansoumanyah, "entraînant la perte tragique de dix vies humaines, dont sept femmes et trois hommes. Parmi les victimes, nous déplorons la perte d'une femme enceinte" et "d'une autre en âge avancé", dit le gouvernement dans un communiqué.



"Le feu avait complètement envahi la maison. Ils (les voisins) ont pu extraire un seul de mes enfants qui est actuellement en réanimation (dans un) hôpital. Tous les autres ont trouvé la mort. Ce sont mes enfants et mes nièces", a dit un parent des victimes, dans une vidéo diffusée par le site local Guinéematin.



"Il y avait quatorze personnes dans la maison. On n'a pu en sauver que quatre. Les dix sont morts", a dit un témoin, se présentant comme un voisin de la famille.



L'incendie a, selon lui, été provoqué par un court-circuit après une coupure d'électricité.



Des matériaux en zinc calcinés gisent sur le lieu de l'incendie aux côtés de murs du bâtiment noircis par le feu, selon des images diffusées par Guinéematin.



La Guinée a récemment connu une série de drames meurtriers.



Des inondations ont fait mardi à Conakry au moins trois morts dont deux enfants et une femme enceinte après de fortes pluies, selon les médias locaux.



Un accident de la route a fait lundi treize morts dont dix femmes, dans le centre-est du pays.



L'incendie du principal dépôt de carburants de Conakry en décembre avait fait au moins 24 morts.