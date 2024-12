Guinée : coup de filet à la direction des Douanes

Le directeur des douanes de Guinée et dix autres personnes ont été arrêtés samedi dans le cadre d'une enquête sur le détournement présumé de plus de 700 milliards de francs guinéens (76,7 millions d'euros), a déclaré un procureur.



Aly Touré, procureur du tribunal spécial chargé des infractions financières (CRIEF), avait annoncé vendredi qu'une enquête avait été ouverte sur "des cas de détournement, de malversation et de corruption au niveau de la Direction générale des douanes".



"De leur enquête, il ressort qu’un réseau composé de douaniers et de plusieurs transitaires opère au niveau de la Direction générale des douanes pour contourner le procédé classique de paiement au guichet unique pour encaisser des fonds au préjudice de l’Etat", ajoute le communiqué lu à la télévision nationale.



"Par ce moyen, un montant de plus de 700 milliards de francs guinéens a été détourné au préjudice de l’Etat".



M. Touré a précisé samedi que le Directeur général des douanes, Moussa Camara, son adjoint Macky Diallo et neuf autres personnes impliquées dans l'affaire avaient été placés en détention à la prison de Conakry.



Ils sont poursuivis pour des faits présumés de "faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité", a-t-il ajouté.