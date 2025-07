Guédiawaye: une pirogue clandestine échoue à Malibu avec plus de 100 passagers à bord , un réseau de passeurs dans le viseur

Mardi 1er juillet, aux environs de 13h15, la paisible plage de Malibu, située le long de la VDN 3 à Guédiawaye, a été le théâtre d’un débarquement pour le moins inattendu. Une pirogue, remplie de plus d’une centaine de migrants, a échoué sur le sable, stoppant net un voyage entamé clandestinement une semaine plus tôt depuis les côtes gambiennes.



Selon L’Observateur, les passagers, entassés de nuit dans l’embarcation le 25 juin, rêvaient d’atteindre l’Espagne via le Maroc. Mais le voyage s’est brusquement arrêté aux portes de Dakar. Si la majorité a réussi à fuir à l’arrivée des policiers du poste de Golf, traversant l’autoroute pour disparaître dans la foule, neuf passagers épuisés ont été interpellés sur la plage.



Des profils jeunes et vulnérables



Parmi les interpellés : sept Gambiens, dont deux jeunes filles âgées de 17 et 20 ans, un Guinéen, et un Sénégalais domicilié à Guédiawaye. Interrogés par les enquêteurs, ils ont avoué avoir déboursé entre 400 000 et 600 000 francs CFA pour cette traversée. Des sommes collectées auprès de leurs familles ou obtenues après des mois d’économies, confiées à des intermédiaires opérant dans leurs quartiers.



Les témoignages recueillis par la police révèlent un système de recrutement bien rodé. Les candidats, souvent jeunes, sont séduits par la promesse d’un voyage sans encombre vers l’Europe. « Le commandant de bord nous disait qu’on avait déjà atteint les eaux marocaines », a déclaré l’un des migrants, encore sous le choc. En réalité, soit une panne, soit une décision stratégique a poussé les convoyeurs à faire demi-tour, jusqu’à échouer sur les côtes sénégalaises.



Un réseau de passeurs dans le viseur



L’enquête menée par la Brigade de recherches s’oriente désormais vers le démantèlement du réseau derrière cette opération. L’un des interpellés, Mamadou Abdoulaye Touré, un pêcheur bien connu à Guédiawaye, est soupçonné d’avoir activement participé à l’organisation logistique du voyage. Selon L’Observateur, son implication dans le recrutement des candidats est également envisagée.



Sur place, les policiers ont découvert des indices accablants : la pirogue contenait encore 73 bidons de carburant, des vivres (lait, sucre), un moteur de rechange… Autant d’éléments qui attestent de la préparation minutieuse de cette opération.



La course contre les passeurs est lancée



Les neuf individus arrêtés sont actuellement en garde à vue, tandis que la police poursuit ses investigations pour identifier les organisateurs du trafic