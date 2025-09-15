Guédiawaye: la fillette de 4 ans du marabout Hamidou Sow fauchée par une voiture

La Cité Alioune Sow, à Guédiawaye, a été plongée dans l’horreur ce vendredi 12 septembre 2025, vers 18h45, lorsqu’une tragédie est survenue dans une ruelle du quartier. Une petite fille de 4 ans, S. Sow, fille du marabout Hamidou Sow, a été violemment renversée par une voiture, provoquant une onde de choc parmi les habitants de la cité, très respectueuse et proche de la famille.



Un drame brutal et bouleversant



Selon les informations recueillies par L’Observateur auprès du poste de police de Golf, le véhicule impliqué était une Toyota conduite par D. S. Diouf, planificateur et résident du même quartier. La fillette a été percutée avec une violence telle que son père, pris de panique, l’a transportée lui-même à l’hôpital Dalal Jamm, sans attendre l’arrivée des secours ni les constatations policières.



À l’hôpital, le verdict est tombé : la petite S. Sow était déjà décédée. Le drame a profondément marqué les habitants de la cité, témoins de la scène, qui peinent à contenir leur émotion face à cette perte soudaine et tragique.



Une enquête ouverte malgré le pardon



Informés, les hommes du commissaire Arona Bi ont immédiatement ouvert une enquête. Le conducteur, D. S. Diouf, a été arrêté et placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation, malgré le pardon exprimé par les parents de la défunte, un geste qui témoigne de leur foi et de leur volonté de paix.



Une reconstitution de l’accident est prévue afin de déterminer avec précision les circonstances de la collision et situer les responsabilités.