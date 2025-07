Guédiawaye – Tristesse au Bac : Dior Dieng, la brillante élève, meurt en pleine session d’examen

C’est une tragédie qui a bouleversé la communauté scolaire de Guédiawaye et ému bien au-delà des frontières de son quartier. Dior Dieng, une jeune fille de 21 ans, élève en classe de Terminale L2 aux cours privés Académia Limamoulaye, a succombé à un malaise en pleine session du baccalauréat. Ce qui devait être le point de départ d’un avenir plein d’espoir s’est transformé en cauchemar.











Une candidate pleine de promesses











Dior Dieng n’était pas une élève comme les autres. Discrète, appliquée, pieuse et animée d’une farouche volonté de réussir, elle participait pour la première fois à l’examen du Bac. Son décès, survenu dans la nuit du 3 juillet à l’hôpital Dalal Jamm, a choqué ses proches, ses enseignants, ses camarades et toute la communauté éducative.







Contrairement aux premières rumeurs qui évoquaient un décès survenu en salle d’examen, les responsables du jury au centre du CEM Ndiarka Diagne ont tenu à clarifier : Dior a été victime d’un malaise dans l’après-midi du mercredi 2 juillet, vers 17 h. Elle a ensuite été évacuée aux urgences, où elle s’est battue en silence, avant de rendre l’âme dans la nuit du jeudi à vendredi.







Une mère inconsolable, un quartier en larmes







Dans leur modeste maison du Parc de Médina Gounass, la douleur est vive, sourde, profonde. Sa mère, Aminata Diène, n’arrive pas à se faire à l’idée de cette perte brutale :







« Elle ne se plaignait de rien. Elle était juste très concentrée, très fatiguée peut-être… Je l’ai vue stressée, elle n’avait pas mangé. Le soir du premier jour des épreuves, elle avait mal à la tête. Je lui ai donné du lait, du paracétamol, de la bouillie. Elle a insisté pour réviser. Elle voulait réussir coûte que coûte. »







Le récit de la mère, relayé par L’Observateur, est d’autant plus poignant qu’elle n’a pas pu voir sa fille immédiatement à l’hôpital :







« On m’a empêchée de la voir jusqu’à 23 h. Puis on m’a dit de rentrer. Le lendemain, on m’a annoncé sa mort. »







Une fatigue invisible, un danger trop souvent sous-estimé







Derrière ce drame, se dessinent les contours d’un mal plus vaste : la pression immense que vivent nombre de jeunes candidats au Bac. Dior avait tout donné pour réussir.