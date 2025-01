Gris Bordeaux vs Zarco : Pape Ndoye donne favori au Tigre de Fass

Ce 12 janvier, l'arène nationale accueillera un grand événement de la lutte traditionnelle sénégalaise : Gris Bordeaux contre Zarco. À l'approche du combat, les langues se délient et toutes sortes d'analyses sont faites par les amateurs de lutte. C'est le cas de Pape Ndoye, lutteur et jeune frère de Lac Rose, qui donne son favori au Tigre de Fass.



Ce dernier estime que Gris Bordeaux reste l'un des lutteurs les plus difficiles à affronter. Il reste convaincu que le Tigre de Fass sera victorieux face à Zarco.



Concernant son avenir dans l'arène, Pape Ndoye s'abstient de tout commentaire et assure qu'il est à l'écoute de son staff.