Grave accident entre Ngaye et Tivaouane: 2 morts et plusieurs blessés graves ( Bilan provisoire)

Un grave accident s'est produit hier soir entre Ngaye et Tivaouane.



Un bus, à la suite d'une collision avec un 4x4, a fini sa course sur un arbre après avoir perdu un de ses pneus. Le bus ( horaire) en question, se rendait à Keur Momar Sarr Wallo.



Pour l'instant, on parle de 2 morts et de plusieurs blessés. Et au cours de l'évacuation des victimes à l'hôpital de Tivaouane, l'ambulance a aussi fait un choc et le brancardier a eu la malchance de se retrouver avec deux fractures...