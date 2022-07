Grand-Yoff / Législatives2022 : Cheikh Bakhoum se déploie sur le terrain

Un accueil chaleureux a été réservé à Cheikh Bakhoum et sa délégation à la Scat Urbam, le lundi 18 juillet 2022, dans le cadre de la campagne pour les législatives. Les responsables de BBY ont ainsi sillonné les rues et visité quelques demeures à Sipres, Conachap, Hamo et Sud Foire. Cerise sur le gâteau, c'est le Khalife de Bambilor, Thierno Ahmadou Tidiane Bâ qui a tenu à accueillir la délégation et prodiguer des conseils qui ont beaucoup touché Cheikh Bakhoum et sa délégation.



"Ces Visites de proximité que nous menons avec une armée de volontaires constituent des moments de communion avec les Grand-yoffois qui accordent une oreille attentive aux messages que nous leur délivrons", a dit le responsable politique de BBY. Ce dernier a tenu à remercier les populations, "pour cette écoute qui rassure."