Grand Yoff - Khalifa Sall alerte « Des ordres de mission circulent pour manipuler les législatives à Dakar… »

Khalifa Sall, membre de la coalition Samm Sa Kaddu, a exprimé ses préoccupations après avoir voté ce matin à l’École Grand Yoff 2 dans le cadre des élections législatives anticipées de 2024. Lors de sa déclaration, l'ex-maire de Dakar a dénoncé plusieurs irrégularités qui risquent de nuire à la transparence du scrutin. Selon lui, un phénomène inquiétant a été observé : la circulation massive d'ordres de mission délivrés à des fonctionnaires, principalement à Dakar, mais aussi dans d'autres régions comme Mbour, Kaolack et Ziguinchor. Ces documents, normalement réservés à des agents impliqués dans des missions spécifiques, sont utilisés, d'après Sall, par des fonctionnaires qui ne devraient pas être concernés par le processus électoral, ce qui soulève des doutes sur la régularité du vote. Il a fait le parallèle avec les élections législatives de 2017, où des anomalies similaires avaient été observées. De plus, il a alerté sur la confusion qui règne concernant la localisation des bureaux de vote. De nombreux électeurs ont signalé qu’ils ne trouvaient plus leur bureau habituel, et certains ont dû se déplacer d’un lieu à l’autre sans succès. Cette situation a contribué à une faible participation dans plusieurs zones, en particulier à Dakar, où la compétition est féroce. Face à ces irrégularités, Khalifa Sall a appelé à une mobilisation massive des électeurs, soulignant que Dakar représente un enjeu crucial pour l’issue de ces élections. Il a exhorté les Dakarois à sortir en grand nombre pour ce scrutin, malgré les difficultés. Enfin, il a lancé un appel à l’unité et à la vigilance auprès des représentants de l’opposition pour s’assurer que seules les voix légitimes soient comptabilisées, et que l’élection se déroule dans des conditions transparentes et pacifiques.