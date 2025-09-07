Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom

Le ministre Dr Abdourahmane Diouf, jusque là en charge de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, atterri au ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique. C’est le Prof Daouda Ngom qui lui cède la place pour devenir le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.