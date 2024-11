Gingembre Littéraire : le sport et la cohésion sociale au cœur de la 6e édition

Initié par Elhadj Gorgui Wade Ndoye, Gingembre littéraire, en sa 6e édition est lancé ce vendredi 22 et samedi 23 novembre 2024 à l’institut français de Dakar. En effet, l’âme de ce gingembre littéraire, El Hadj Gorgui Wade Ndoye a organisé cette édition qui se tient dans un contexte où le Sénégal est sur la voie d’un événement sportif majeur avec les Jeux Olympiques de Dakar en 2026. D’où l’importance de la présence du monde du sport. Il s’agira de trois panels qui vont porter sur le sport comme vecteur d’inclusion sociale, d’intégration et de rayonnement pour le pays.











Il rassemble divers acteurs du domaine sportif, des professionnels de la santé, des décideurs politiques, des entrepreneurs, et des membres de la société civile pour échanger des idées et des expériences. Il aspire également à renforcer le rôle du sport comme outil de cohésion sociale, de développement durable, et d'inclusion au Sénégal, tout en s'alignant avec les valeurs de l'olympisme.







Le premier panel dans cette ouverture du Gingembre littéraire ce vendredi aura pour thème « insertion sociale et économique ». Avec Al Amin KÉBÉ, Économiste, fonctionnaire international, Coach sportif Spinning certifié, membre du World Spinning Club, Dr- Mamadou Selly LY, enseignant à l'Université Alioune Diop.



Auteur: « Droit des associations sportives », « Sport et contrat de travail » et «Sport et Droit des sociétés », Alioune MBOUP, Ceo et Founder Africa Tourism Solutions -ATS, MBA Sport Management Lynn University, Miami - Florida et Sylvère Henry CISSÉ, conférencier, auteur, journaliste, conseil et formateur en communication seront les intervenants.







Pour le deuxième panel avec le thème : « Insertion professionnelle », il y’aura Pr Papa Ismaël DIALLO, président de la commission droit et éthique de Basket Plus Magistrat, Yatma Lô, 2ème Vice-Président Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées (FSKDA). Présentateur de « TATAMI » (RTS) et Mme Coura NDIAYE Cheffe de secteur dans le ferroviaire, Directrice de PIFM SPORTS et ancienne escrimeuse.







Enfin, le troisième panel « Femme et sport », Mme Khadija Timéra BÂ, Juge FIFA au sein du Tribunal du football, Mbaye Jacques DIOP, administrateur de la plateforme Club des Experts Sportifs. Ancien conseiller Technique au Ministère du Sport, Abdoulaye FOFANA SECK, Directeur du magazine « Regards », Auteur de « Je et les autres... Regards sur le Sénégal, Fatou Kiné NDIAYE, Coach, ancienne basketteuse professionnelle, (Sénégal qu'en France) et Membre de l'Incubateur Sport en Commun Paris 2024 et Fatoumata SAVANÉ, journaliste, Cheffe du Desk Sport Adjointe du Rédacteur en chef.







Pour rappel, le Parrain de cette édition est le doyen Abdoulaye Diaw très connu du monde sportif sénégalais.